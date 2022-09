Marche, Simone rimasto solo: «Avevo una famiglia e adesso non ho più niente» (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 23enne ha perso la sorella Noemi di 17 anni e la madre Brunella è ancora fra i dispersi. Si cerca su una linea di 20 chilometri, ma il giovane resta a casa: «Non ci vado più lì ad aspettare». La ditta per cui lavora ha fatto partire una raccolta fondi per sostenerlo. Ancora nessuna traccia anche del piccolo Mattia Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 23enne ha perso la sorella Noemi di 17 anni e la madre Brunella è ancora fra i dispersi. Si cerca su una linea di 20 chilometri, ma il giovane resta a casa: «Non ci vado più lì ad aspettare». La ditta per cui lavora ha fatto partire una raccolta fondi per sostenerlo. Ancora nessuna traccia anche del piccolo Mattia

