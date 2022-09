Mancini: “Verratti out per infortunio” (Di lunedì 19 settembre 2022) Ultime due gare dell'anno per la Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri si sono ritrovati a Coverciano per preparare gli impegni contro Inghilterra (23 settembre a Milano) e Ungheria (26 settembre a Budapest). In classifica comanda l'Ungheria con 7 punti davanti a Germania (6) e Italia (5). Alle spalle l'Inghilterra con 2. L`ultima posizione del girone condanna alla retrocessione in Lega B. Italia senza Marco Verratti rimasto a casa per un problema al polpaccio. "Ha preso un colpo quindi tornerà a casa, Tonali credo non sia un grande problema mentre per Pellegrini valuteremo tra oggi e domani. Politano mi sembra stia abbastanza bene, non è un grande problema. Spinazzola mi ha chiamato chiedendomi di non convocarlo perché non stava benissimo e aveva bisogno di lavorare per un paio di settimane" ha detto Mancini in conferenza stampa. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 settembre 2022) Ultime due gare dell'anno per la Nazionale di Roberto. Gli azzurri si sono ritrovati a Coverciano per preparare gli impegni contro Inghilterra (23 settembre a Milano) e Ungheria (26 settembre a Budapest). In classifica comanda l'Ungheria con 7 punti davanti a Germania (6) e Italia (5). Alle spalle l'Inghilterra con 2. L`ultima posizione del girone condanna alla retrocessione in Lega B. Italia senza Marcorimasto a casa per un problema al polpaccio. "Ha preso un colpo quindi tornerà a casa, Tonali credo non sia un grande problema mentre per Pellegrini valuteremo tra oggi e domani. Politano mi sembra stia abbastanza bene, non è un grande problema. Spinazzola mi ha chiamato chiedendomi di non convocarlo perché non stava benissimo e aveva bisogno di lavorare per un paio di settimane" ha dettoin conferenza stampa. ...

