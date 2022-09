Cosa vuol dire essere nemiche di se stesse? (Di lunedì 19 settembre 2022) ”Non ce la farò mai”, “Sono sempre la solita, sbaglio sempre tutto”, “Ecco, succedono tutte a me” sono alcune delle classiche affermazioni che portano all’essere nemiche di se stesse, all’autosabotazione e al minare la propria autostima. Non solo ma «in questi casi si rischia di invischiarci nella “profezia che si auto-avvera”, quel fenomeno che riguarda i meccanismi mentali che portano a confermare i nostri pregiudizi e le credenze catastrofiche che temiamo» spiega la dott.ssa Ildegarda Gardini, psicologa, psicoterapeuta e Istruttrice Senior di protocolli Mindfulness Based presso Villa Torri Hospital di Bologna. Autostima bassa: Cosa vuol dire ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) ”Non ce la farò mai”, “Sono sempre la solita, sbaglio sempre tutto”, “Ecco, succedono tutte a me” sono alcune delle classiche affermazioni che portano all’di se, all’autosabotazione e al minare la propria autostima. Non solo ma «in questi casi si rischia di invischiarci nella “profezia che si auto-avvera”, quel fenomeno che riguarda i meccanismi mentali che portano a confermare i nostri pregiudizi e le credenze catastrofiche che temiamo» spiega la dott.ssa Ildegarda Gardini, psicologa, psicoterapeuta e Istruttrice Senior di protocolli Mindfulness Based presso Villa Torri Hospital di Bologna. Autostima bassa:...

