Marchegiani: «Meret è tra i più forti portieri italiani, anche più di Donnarumma» (Di domenica 18 settembre 2022) Negli studi Sky l’ex portiere Luca Marchegiani elogia la prestazione del portiere del Napoli, Alex Meret, protagonista di un paio di parate superlative nella partita di stasera a San Siro, contro il Milan. “Il dubbio su Meret si è creato dentro al Napoli, io non ne ho mai avuti. È un portiere a cui manca un po’ di vissuto, ma secondo me è tra i più forti portieri italiani, secondo me anche più di Donnarumma”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Negli studi Sky l’ex portiere Lucaelogia la prestazione del portiere del Napoli, Alex, protagonista di un paio di parate superlative nella partita di stasera a San Siro, contro il Milan. “Il dubbio susi è creato dentro al Napoli, io non ne ho mai avuti. È un portiere a cui manca un po’ di vissuto, ma secondo me è tra i più, secondo mepiù di”. L'articolo ilNapolista.

pennatheboss : RT @SLollo82: Per quel BEOTA di Marchegiani il Napoli non è mai andato in difficoltà stasera. Meret migliore in campo e 2 traverse colpite.… - AzzurriFanPhil : RT @napolista: Marchegiani: «Meret è trai più forti portieri italiani, anche più di Donnarumma» A Sky: «È un portiere a cui manca un po’ d… - SemperIdem92 : RT @napolista: Marchegiani: «Meret è trai più forti portieri italiani, anche più di Donnarumma» A Sky: «È un portiere a cui manca un po’ d… - Ruggero1991 : RT @napolista: Marchegiani: «Meret è trai più forti portieri italiani, anche più di Donnarumma» A Sky: «È un portiere a cui manca un po’ d… - napolista : Marchegiani: «Meret è trai più forti portieri italiani, anche più di Donnarumma» A Sky: «È un portiere a cui manca… -