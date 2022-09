Alluvione Marche, le immagini della devastazione viste dall’elicottero (Di domenica 18 settembre 2022) La devastazione vista dall’alto. Un elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato le zone piegate dall’Alluvione che ha colpito le Marche nella notte tra giovedì e venerdì. Le immagini sono impressionanti. Intere campagne ricoperte da acqua e fango, strade distrutte, paesi travolti dalla furia della tempesta. La zona più colpita è quella del Comune di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Lavista dall’alto. Un elicotteroGuardia di Finanza ha sorvolato le zone piegate dall’che ha colpito lenella notte tra giovedì e venerdì. Lesono impressionanti. Intere campagne ricoperte da acqua e fango, strade distrutte, paesi travolti dalla furiatempesta. La zona più colpita è quella del Comune di L'articolo proviene da Inews24.it.

