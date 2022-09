Tu Si Que Vales 2022: Giuseppe Ventimiglia si butta nel fico d’India (video e gallery) (Di sabato 17 settembre 2022) Nella prima puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 17 settembre 2022, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di Giuseppe Ventimiglia, un signore siciliano che ha mostrato uno “sport” davvero singolare: il tuffo nel fico d’India. Ahia! L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. I giudici l’hanno premiato, nonostante il “dolore riflesso” provato durante i suoi tuffi. Per la giuria popolare invece niente da fare…non lo vuole rivedere! A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Giuseppe Ventimiglia nella puntata di Tu Si Que ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 settembre 2022) Nella prima puntata di Tu Si Quedi stasera, 17 settembre, abbiamo potuto assistere anche all’esibizione di, un signore siciliano che ha mostrato uno “sport” davvero singolare: il tuffo nel. Ahia! L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. I giudici l’hanno premiato, nonostante il “dolore riflesso” provato durante i suoi tuffi. Per la giuria popolare invece niente da fare…non lo vuole rivedere! A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Que ...

