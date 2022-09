La strategia di marketing delle nostre banche sfrutta consapevolmente e cinicamente i clienti (Di sabato 17 settembre 2022) Vi siete mai chiesti perché tutte le banche (nessuna esclusa) fanno, più o meno, imbestialire i loro clienti vincolandoli con dei contratti capestro, sfruttandoli con le spese, confondendoli con clausole scritte in piccolo e penalizzandoli laddove violano norme che non hanno compreso? Eppure un principio inderogabile del marketing si basa sul presupposto che la soddisfazione del cliente genera fiducia e la fiducia genera profitti. E allora come si spiega questo paradossale comportamento anti-economico? Perché, appunto, questi comportamenti non sono anti economici. Anzi, rendono e tanto. In particolare le banche hanno scoperto che operare in un mercato che faccia “cartello” per farsi odiare dai clienti confusi e male informati, che finiscono spesso per prendere decisioni di acquisto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Vi siete mai chiesti perché tutte le(nessuna esclusa) fanno, più o meno, imbestialire i lorovincolandoli con dei contratti capestro,ndoli con le spese, confondendoli con clausole scritte in piccolo e penalizzandoli laddove violano norme che non hanno compreso? Eppure un principio inderogabile delsi basa sul presupposto che la soddisfazione del cliente genera fiducia e la fiducia genera profitti. E allora come si spiega questo paradossale comportamento anti-economico? Perché, appunto, questi comportamenti non sono anti economici. Anzi, rendono e tanto. In particolare lehanno scoperto che operare in un mercato che faccia “cartello” per farsi odiare daiconfusi e male informati, che finiscono spesso per prendere decisioni di acquisto ...

Turiddu_1 : @Gianl1974 Non so, mi sembra strana questa coordinazione. Stanno facendo incontri bilaterali per loro costruttivi,… - borraccinomarco : #Marketing Come costruisco da zero una strategia digitale per la mia azienda? via @DigitalUpdateIt - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Golocious tra sensibilizzazione sul tema del caro bollette e promozione del brand… - thebestsidom : FR poi vabbè che è una strategia di marketing è ovvio ma at the end of the day non vi abbliga nessuno???? io non ho m… - stressedlibra_ : vabbé rega comunque questa è stata una grande strategia di marketing per fare polemica e come sempre ci siamo casca… -