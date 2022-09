“Stop al reddito di cittadinanza per chi non fa la differenziata”, scoppia il caso (Di venerdì 16 settembre 2022) Melito, cittadina in provincia di Napoli, è di nuovo al centro di polemiche legate al reddito di cittadinanza. Stavolta i percettori del sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 stelle sono minacciati di perderlo nel caso non facciano perfettamente la raccolta differenziata. Specifichiamo che quello di Melito è un caso particolare: addirittura 8mila persone percepiscono il sussidio su 38mila abitanti totali. Il sindaco, Luciano Mottola, pare avere un rapporto controverso con la misura; potremmo dire di ‘amore e odio’. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Addio al reddito di cittadinanza? Cosa succede in caso di vittoria del centrodestra Il sindaco di Melito Luciano Mottola aveva già chiamato i percettori del ... Leggi su tvzap (Di venerdì 16 settembre 2022) Melito, cittadina in provincia di Napoli, è di nuovo al centro di polemiche legate aldi. Stavolta i percettori del sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 stelle sono minacciati di perderlo nelnon facciano perfettamente la raccolta. Specifichiamo che quello di Melito è unparticolare: addirittura 8mila persone percepiscono il sussidio su 38mila abitanti totali. Il sindaco, Luciano Mottola, pare avere un rapporto controverso con la misura; potremmo dire di ‘amore e odio’. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Addio aldi? Cosa succede indi vittoria del centrodestra Il sindaco di Melito Luciano Mottola aveva già chiamato i percettori del ...

