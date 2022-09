“La Pietra Oscura”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 16 settembre 2022) di Olga Chieffi Campagna subì un ferale bombardamento il 17 settembre del 1943 e, per non dimenticare quella giornata, domani, alle ore 21 nel chiostro del comune andrà in scena di Alberto Conejero, con Alessandro Tedesco e Andrea Palladino, per la regia di Pasquale De Cristofaro. La sezione teatrale di “‘A Chiena”, quel viaggio tra arte, natura e storia – intervento co-finanziato dal POC Campania 2014- 2020, rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e la Cultura, nell’ambito del programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale, firmato da Antonello Mercurio, guarda alla storia vicina per non dimenticare, per non commettere ancora errori, che sembrano reiterarsi di generazione in generazione. L’8 settembre 1943, la radio diffonde in tutta Italia la notizia che è stato firmato l’armistizio tra lo ...