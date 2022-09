I 600 miliardi di utile di ENI (Di venerdì 16 settembre 2022) In un articolo uscito il 14 sttembre 2002 avevamo detto che non ritenevamo utile trattare tutte le informazioni che venivano riportate nel post (che ora circola anche in formato video) diventato virale su ENI. Purtroppo ci vediamo costretti a fare un’estensione dell’articolo originale visto quanti ancora ce lo segnalano sostenendo ci siano comunque alcuni passaggi che ritengono sensati da trattare. La prima cosa che vorremmo evidenziare è che, anche nel precedente articolo, non mettevamo in dubbio che Eni (come altri big del settore energetico) stia facendo grandi numeri grazie alla crisi che si è venuta a creare nell’ultimo anno. Speculazioni? Può essere, ENI non è un ente di beneficenza, ma un’azienda (a compartecipazione statale), anche loro hanno a cuore l’utile. La colpa di quegli aumenti qualcuno sostiene sia da cercare nella politica energetica ... Leggi su butac (Di venerdì 16 settembre 2022) In un articolo uscito il 14 sttembre 2002 avevamo detto che non ritenevamotrattare tutte le informazioni che venivano riportate nel post (che ora circola anche in formato video) diventato virale su ENI. Purtroppo ci vediamo costretti a fare un’estensione dell’articolo originale visto quanti ancora ce lo segnalano sostenendo ci siano comunque alcuni passaggi che ritengono sensati da trattare. La prima cosa che vorremmo evidenziare è che, anche nel precedente articolo, non mettevamo in dubbio che Eni (come altri big del settore energetico) stia facendo grandi numeri grazie alla crisi che si è venuta a creare nell’ultimo anno. Speculazioni? Può essere, ENI non è un ente di beneficenza, ma un’azienda (a compartecipazione statale), anche loro hanno a cuore l’. La colpa di quegli aumenti qualcuno sostiene sia da cercare nella politica energetica ...

