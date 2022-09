Ex Juve: Dani Alves si dà alla musica VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) Una nuova carriera per Dani Alves? Ecco il terzino brasiliano ex Juventus e Barcellona in versione musicista. Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Una nuova carriera per? Ecco il terzino brasiliano exntus e Barcellona in versione musicista.

GiuseppeGp86g : @AHAHAAHHC @roncomat @Super3mp Cristiano Ronaldo – dopo Juve-Ajax – fece l’universale gesto “abbiamo avuto paura ??”… - Dani_Iacoponi : @GMarkabaoui @VincenzoBellom9 Mai riuscita, ma ripeto, non gliene faccio una colpa visto che non è mai partito da f… - dabadidabada1 : @Juventina962 @mirkonicolino Mi sa che non segui la Juve da un po' di anni. Giusto dopo i primi due anni di Allegri… - michelebruno4 : @Corona95Matteo @juve_canal Si aggiunge alla lista dei tevez,Higuain, Dani Alves, CR7, de ligt, kulusesky, cancelo,… - pol2187 : RT @doppiam79: Chi hanno in comune: tevez che gli da del cagon,dani alves scappato,ronaldo che dice che se la fa sotto,de ligt che parla di… -