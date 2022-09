Calcio | Juric torna a guidare il Torino | ' vedere le partite da casa è una sofferenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022), 16 set. - (Adnkronos) - Ivanil. L'allenatore croato è guarito dalla polmonite che lo aveva costretto a stare lontano dalla sua squadra nelle gare contro Lecce e Inter ed è pronto a sedere nuovamente sulla panchina granata per la partita di sabato contro il Sassuolo: "Non è sempliceleda-ha spiegato in conferenza-. Non puoi fare scelte di cambi e non puoi intervenire, è una". L'allenatore commenta la partita contro i neroverdi: "Sarà difficilissima, sono fortissimi e hanno speso molto sul mercato. Hanno comprato giocatori con le caratteristiche giuste, hanno tanta qualità nel palleggio e noi dovremmo essere tosti cercando di metterli in difficoltà". ...