CorSera – San Siro sarà completamente abbattuto: le previsioni sui tempi del nuovo stadi (Di giovedì 15 settembre 2022) Con il nuovo stadio di Inter e Milan il San Siro attuale sarà completamente abbattuto Arrivano novità importanti sul progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio. Secondo il Corriere della Sera i due club hanno rivisto il progetto iniziale e deciso che l’attuale San Siro sarà completamente abbattuto. Inoltre, riporta sempre il quotidiano, la fine dei lavori è prevista per il 2030. “La sorpresa arriva a pagina 98 della Relazione tecnica dove si parla di demolizioni «stadio, per il quale – rispetto alla precedente proposta – si prevede la completa demolizione e non più il mantenimento di una porzione». Dove «stadio» sta per San ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Con ilo di Inter e Milan il SanattualeArrivano novità importanti sul progetto di Inter e Milan per ilo. Secondo il Corriere della Sera i due club hanno rivisto il progetto iniziale e deciso che l’attuale San. Inoltre, riporta sempre il quotidiano, la fine dei lavori è prevista per il 2030. “La sorpresa arriva a pagina 98 della Relazione tecnica dove si parla di demolizioni «o, per il quale – rispetto alla precedente proposta – si prevede la completa demolizione e non più il mantenimento di una porzione». Dove «o» sta per San ...

