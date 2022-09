UNA GIORNATA PARTICOLARE: ALDO CAZZULLO RACCONTA LA GRANDE STORIA SU LA7 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il vicedirettore del Corriere della Sera ALDO CAZZULLO debutta come conduttore di La7 con “Una GIORNATA PARTICOLARE”, il nuovo programma di STORIA che debutta mercoledì 14 settembre in prima serata. Sei appuntamenti per ricordare altrettanti momenti storici. Si parte questa sera dalla marcia su Roma di Benito Mussolini nel 1922, mercoledì prossimo l’assassinio di Giulio Cesare, a seguire l’incontro tra San Francesco e il Papa che cambiò la STORIA della cristianità e lo stupro della pittrice Artemia Gentileschi, la prima donna a firmare i suoi quadri e prima donna a far condannare il suo violentatore in un processo. Poi la fuga di Napoleone dall’isola d’Elba e Galileo Galilei, costretto per non finire sul rogo come Giordano Bruno a dire che le proprie scoperte non erano vere. “C’è la ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il vicedirettore del Corriere della Seradebutta come conduttore di La7 con “Una”, il nuovo programma diche debutta mercoledì 14 settembre in prima serata. Sei appuntamenti per ricordare altrettanti momenti storici. Si parte questa sera dalla marcia su Roma di Benito Mussolini nel 1922, mercoledì prossimo l’assassinio di Giulio Cesare, a seguire l’incontro tra San Francesco e il Papa che cambiò ladella cristianità e lo stupro della pittrice Artemia Gentileschi, la prima donna a firmare i suoi quadri e prima donna a far condannare il suo violentatore in un processo. Poi la fuga di Napoleone dall’isola d’Elba e Galileo Galilei, costretto per non finire sul rogo come Giordano Bruno a dire che le proprie scoperte non erano vere. “C’è la ...

marattin : Giornata lunga ma bellissima, con diversi eventi a Biella, a Vercelli e a Novara. In mezzo alla gente, col sorriso… - marattin : Oggi una giornata a Cuneo e provincia: con i commercialisti a parlare di fisco, nelle piazze a Sommariva Bosco e a… - GiovaAlbanese : Giudice sportivo: una giornata di stop per #Allegri, #Milik e #Cuadrado ?? #MonzaJuve #Juventus - JosCamAg : RT @matteosalvinimi: -4 a Pontida! Vi aspetto domenica per una giornata indimenticabile prima del voto, vietato mancare?? Trova il pullman… - JosCamA3 : RT @matteosalvinimi: -4 a Pontida! Vi aspetto domenica per una giornata indimenticabile prima del voto, vietato mancare?? Trova il pullman… -