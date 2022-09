Roma, confermata la svolta: i Friedkin hanno deciso! (Di mercoledì 14 settembre 2022) La decisione era già stata presa dalla nuova proprietà giallorossa sin dal loro arrivo, ma adesso c’è anche l’ufficialità: la Roma non è più quotata in Borsa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i Friedkin hanno infatti ultimato l’acquisizione totalitaria delle quote societarie che, pertanto, da oggi non saranno più disponibili nel mercato azionario di Piazza Affari. Roma Friedkin Addio Borsa Tale mossa sarebbe stata dettata dai vantaggi che ne derivano a livello economico e gestionale. Per quanto riguarda il primo, il club giallorosso non risparmierà di certo milioni, ma, comunque, determinate somme in quanto non più tenuto ad avere a libro paga degli amministratori indipendenti che partecipano ai comitati interni. Il vantaggio principale di questo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) La decisione era già stata presa dalla nuova proprietà giallorossa sin dal loro arrivo, ma adesso c’è anche l’ufficialità: lanon è più quotata in Borsa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, iinfatti ultimato l’acquisizione totalitaria delle quote societarie che, pertanto, da oggi non saranno più disponibili nel mercato azionario di Piazza Affari.Addio Borsa Tale mossa sarebbe stata dettata dai vantaggi che ne derivano a livello economico e gestionale. Per quanto riguarda il primo, il club giallorosso non risparmierà di certo milioni, ma, comunque, determinate somme in quanto non più tenuto ad avere a libro paga degli amministratori indipendenti che partecipano ai comitati interni. Il vantaggio principale di questo ...

