Rai Way: proseguono i preparativi, in attesa del 25 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rai Way, le due opzioni sulla scrivania di Fuortes Il Messaggero, di R. Dim., pag. 16 Sul polo italiano delle torri fra Rai Way e Ei Towers sarà opportuno aspettare l’esito elettorale del 25 settembre anche se, nel frattempo, proseguono i preparativi. Dopo il cda Rai del 22 settembre a Roma, quello del 5 ottobre a Bari è considerato cruciale per esprimersi sullo stato di avanzamento dei negoziati che al momento non coinvolgono i capi azienda ma gli advisor legali e finanziari. A ridosso del board del 22 della W pubblica dovrebbe tenersi il cda di F2i con una probabile informativa dell’ad Renato Ravanelli. C’è chi ritiene che al prossimo cda Rai l’ad Carlo Fuortes proponga un blitz: assorbire Rai Com, società che distribuisce i diritti Rai in Italia e nel mondo. Nel board dell’8 settembre a Firenze ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rai Way, le due opzioni sulla scrivania di Fuortes Il Messaggero, di R. Dim., pag. 16 Sul polo italiano delle torri fra Rai Way e Ei Towers sarà opportuno aspettare l’esito elettorale del 25anche se, nel frattempo,. Dopo il cda Rai del 22a Roma, quello del 5 ottobre a Bari è considerato cruciale per esprimersi sullo stato di avanzamento dei negoziati che al momento non coinvolgono i capi azienda ma gli advisor legali e finanziari. A ridosso del board del 22 della W pubblica dovrebbe tenersi il cda di F2i con una probabile informativa dell’ad Renato Ravanelli. C’è chi ritiene che al prossimo cda Rai l’ad Carlo Fuortes proponga un blitz: assorbire Rai Com, società che distribuisce i diritti Rai in Italia e nel mondo. Nel board dell’8a Firenze ...

