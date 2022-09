F1, la Ferrari non sa più evolvere le proprie monoposto. Lo sviluppo è carente da anni, i risultati lo dimostrano (Di mercoledì 14 settembre 2022) La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema del calo di competitività della Ferrari dopo la pausa estiva. D’altronde i risultati di Spa-Francorchamps e Zandvoort hanno mostrato una Rossa sulla difensiva, impotente contro la Red Bull e persino in affanno nei confronti della Mercedes. Un copione ben differente rispetto a quello visto almeno fino al GP di Francia, sino al quale il Cavallino Rampante sfidava alla pari il Drink Team e sovrastava le Frecce d’Argento. Monza, per quanto classificabile alla voce “reazione d’orgoglio”, non è andata in maniera troppo dissimile. Quantomeno la Casa di Stoccarda è stata ricacciata al ruolo di terza forza. Siccome si ha la sensazione che parabola discendente nell’arco della stagione sia una tendenza conclamata, siamo andati a controllare se si tratta solo di un’impressione, oppure se effettivamente lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema del calo di competitività delladopo la pausa estiva. D’altronde idi Spa-Francorchamps e Zandvoort hanno mostrato una Rossa sulla difensiva, impotente contro la Red Bull e persino in affanno nei confronti della Mercedes. Un copione ben differente rispetto a quello visto almeno fino al GP di Francia, sino al quale il Cavallino Rampante sfidava alla pari il Drink Team e sovrastava le Frecce d’Argento. Monza, per quanto classificabile alla voce “reazione d’orgoglio”, non è andata in maniera troppo dissimile. Quantomeno la Casa di Stoccarda è stata ricacciata al ruolo di terza forza. Siccome si ha la sensazione che parabola discendente nell’arco della stagione sia una tendenza conclamata, siamo andati a controllare se si tratta solo di un’impressione, oppure se effettivamente lo ...

