Bruciata la lapide dei partigiani di Vanchiglia a Torino

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La corona di allora posta sotto ladedicata ai cadutiin, in largo Montebello 31, aè stata in fiamme da ignoti. Il fuoco ha annerito lacon i nomi dei caduti. Il simbolo commemorativo era stato vandalizzato nel 2019 ed era stato ripulito dai militanti del centro sociale Askatasuna che si trova nello stesso quartiere. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Sul posto anche la digos della polizia di. L'articolo proviene da Nuova Società.

