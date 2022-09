NFL 2022/2023, week 2: programma, orari e diretta tv (Di martedì 13 settembre 2022) Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla week 2 della stagione NFL 2022/2023. Aprono nella notte tra giovedì e venerdì i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, che ospiteranno i Los Angeles Chargers di Justin Herbert in un match che promette tanti punti e spettacolo. Il ‘Sunday Night Football’ è uno degli appuntamenti più iconici del football a stelle e strisce: Packers contro Bears in quel di Green Bay. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, questa settimana con sei incontri in diretta, più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown durante la domenica e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma della week 2. IL programma DI ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla2 della stagione NFL. Aprono nella notte tra giovedì e venerdì i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, che ospiteranno i Los Angeles Chargers di Justin Herbert in un match che promette tanti punti e spettacolo. Il ‘Sunday Night Football’ è uno degli appuntamenti più iconici del football a stelle e strisce: Packers contro Bears in quel di Green Bay. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, questa settimana con sei incontri in, più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown durante la domenica e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco ildella2. ILDI ...

zazoomblog : WWE: Ricomincia la NFL e crollano gli ascolti di Raw sono i peggiori risultati dell’era Triple H - #Ricomincia… - FedeCast1982 : RT @Quelchepassa: Sono tornate, non sono più prodotte dalla Pfizer (...) ma le pillole #NFL sono tornate. Cosa abbiamo imparato dalla over… - Luca_Belli_FI : RT @huddlemag: Insieme al football giocato torna 'It's QB Time' in cui andremo ad eleggere i tre migliori e peggiori quarterback della sett… - gioganci : RT @huddlemag: Insieme al football giocato torna 'It's QB Time' in cui andremo ad eleggere i tre migliori e peggiori quarterback della sett… - Minelli6Michele : RT @matiofubol: Qua per ricordarvi che Week 1 sia chiamato 'overreaction week' per un motivo ben preciso [Ammetto che vedere Rodgers distr… -