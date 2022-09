MONZA, ESONERATO STROPPA, PROMOSSO PALLADINO (Di martedì 13 settembre 2022) Giovanni STROPPA non sarà più l’allenatore del MONZA. Fatale non è stato solo l’ultimo pareggio contro il Lecce, coinciso fra l’altro col primo punto in Serie A del MONZA, ma una serie di prestazioni poco convincenti. Il calendario non ha aiutato STROPPA, mettendogli davanti Roma e Napoli, ma l’atteggiamento della squadra, unito a tantissimi errori difensivi banali, hanno portato la dirigenza biancorossa a sollevare il tecnico dall’incarico. L’esonero era nell’aria, soprattutto dopo la dichiarazione del presidente Berlusconi a Rtl 102.5 di ieri mattina: “Il MONZA deve cambiare il modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io, come ho fatto all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato un’impostazione corretta alla ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 13 settembre 2022) Giovanninon sarà più l’allenatore del. Fatale non è stato solo l’ultimo pareggio contro il Lecce, coinciso fra l’altro col primo punto in Serie A del, ma una serie di prestazioni poco convincenti. Il calendario non ha aiutato, mettendogli davanti Roma e Napoli, ma l’atteggiamento della squadra, unito a tantissimi errori difensivi banali, hanno portato la dirigenza biancorossa a sollevare il tecnico dall’incarico. L’esonero era nell’aria, soprattutto dopo la dichiarazione del presidente Berlusconi a Rtl 102.5 di ieri mattina: “Ildeve cambiare il modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Credo che adesso me ne dovrò interessare ancora io, come ho fatto all’inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato un’impostazione corretta alla ...

