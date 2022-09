Decreto aiuti bis, via libera da commissioni Senato (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato all’unanimità il Decreto aiuti bis. Lo ha spiegato il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso alla ripresa dei lavori in aula a palazzo Madama. Il via libera è arrivato dopo che è stato raggiunto l’accordo tra Governo e maggioranza sui punti più controversi, a partire dalle questioni legate al superbonus. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Lecongiunte Bilancio e Finanze delhanno approvato all’unanimità ilbis. Lo ha spiegato il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso alla ripresa dei lavori in aula a palazzo Madama. Il viaè arrivato dopo che è stato raggiunto l’accordo tra Governo e maggioranza sui punti più controversi, a partire dalle questioni legate al superbonus. L'articolo proviene da Italia Sera.

