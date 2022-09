Totti-Blasi, Corona durissimo: “Una storia costruita e gestita per interessi comuni, caro Pupone e cara Caciottara è il momento…” (Di lunedì 12 settembre 2022) A distanza di due mesi dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona è tornato all’attacco e l’ha fatto tramite un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Di seguito ecco le sue durissime parole a riguardo: “Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. Quel giorno, la Queen di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: alle 19 l’annuncio ufficiale Anticipazioni Isola dei Famosi, nuovo eliminato e decisione importa da prendere per un naufrago Anticipazioni Isola dei Famosi 2022, il cast, i primi colpi di scena e dove vederlo Clamoroso all’Isola dei Famosi, denunciato un naufrago Anticipazioni Isola dei Famosi 2 maggio, ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 settembre 2022) A distanza di due mesi dalla separazione tra Francescoe Ilary, Fabrizioè tornato all’attacco e l’ha fatto tramite un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Di seguito ecco le sue durissime parole a riguardo: “Il paradosso è che tutta l’Italia parla di questi due borgatari. Quel giorno, la Queen di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Francescoe Ilarysi separano: alle 19 l’annuncio ufficiale Anticipazioni Isola dei Famosi, nuovo eliminato e decisione importa da prendere per un naufrago Anticipazioni Isola dei Famosi 2022, il cast, i primi colpi di scena e dove vederlo Clamoroso all’Isola dei Famosi, denunciato un naufrago Anticipazioni Isola dei Famosi 2 maggio, ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - Lollo0202 : RT @il_Malpensante: Si chiama 'dello sport' ma l'evento di sport più importante di ieri, un mondiale dopo 24 anni, viene relegato a pagine… - mariocastelli : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… - Maseiserio1985 : RT @simonesalvador: Solo per segnalare che sulla #Gazzetta la vicenda Totti-Blasi occupa due pagine piene ed è inserita nella sezione 'Prim… -