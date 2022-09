Safety Car Formula 1: i fischi del Gp di Monza (Di lunedì 12 settembre 2022) Al di là delle regole, la Formula 1 deve dare la priorità allo spettacolo e una Safety car non può mai essere la vincitrice della gara. Ai piedi delle tribune la delusione dei tifosi è stata massima. Vivere una gara ai piedi della pista ha i suoi pro e contro. Non tutti i dati sono disponibili, ma la velocità delle monoposto cosa a cui la televisione non rende giustizia e la passione del pubblico valgono da energia per i tifosi. La Safety car ha creato malumori ed ha indispettito molti. Gara Gp Monza: il campione della Red Bull entra nella leggenda Il Gp di Monza è una gara fondamentale È stato emozionante sentire il silenzio assoluto mentre gli Italiani si alzavano e tacevano in omaggio alla defunta regina Elisabetta II d’Inghilterra. È stato impressionante anche vederli cantare l’inno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 settembre 2022) Al di là delle regole, la1 deve dare la priorità allo spettacolo e unacar non può mai essere la vincitrice della gara. Ai piedi delle tribune la delusione dei tifosi è stata massima. Vivere una gara ai piedi della pista ha i suoi pro e contro. Non tutti i dati sono disponibili, ma la velocità delle monoposto cosa a cui la televisione non rende giustizia e la passione del pubblico valgono da energia per i tifosi. Lacar ha creato malumori ed ha indispettito molti. Gara Gp: il campione della Red Bull entra nella leggenda Il Gp diè una gara fondamentale È stato emozionante sentire il silenzio assoluto mentre gli Italiani si alzavano e tacevano in omaggio alla defunta regina Elisabetta II d’Inghilterra. È stato impressionante anche vederli cantare l’inno ...

FBiasin : Arrivo dietro la Safety Car. Non si vedeva un finale così deludente dall’ultima puntata del Trono di Spade.… - CarloCalenda : Prima del comizio a #Modena uno sguardo al #Gp di Monza. Peccato per la safety car che ha impedito la battaglia all… - SkySportF1 : ?? VINCE VERSTAPPEN A MONZA ?? Il finale è tutto in regime di safety car I risultati ? - StefanoPutinati : Un incubo. Safety car in tangenziale !!!! - franzaaaa : Io ieri non ho guardato il Gran Premio ma se adesso, seduta sul tram, penso alla FIA che lo fa finire sotto Safety… -