"Il Var non aveva le immagini...", l'Aia spiega cos'è successo in Juve-Salernitana (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Aia in merito al gol annullato a Milik, per offside di Bonucci, in Juventus-Salernitana ha spiegato: "Le immagini non erano fruibili al Var. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) L'Aia in merito al gol annullato a Milik, per offside di Bonucci, inntus-hato: "Lenon erano fruibili al Var. Con quanto precisato siamo convinti di aver fatto chiarezza sull'episodio"

