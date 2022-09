VIDEO Totti sulla rottura con Ilary | “Non sono stato io a tradire per primo”

Salcedo_Hugo : Francesco Totti era genial! ?????? #PorLasQueMueres ?? - OfficialASRoma : ??? 4 settembre 1994 ?? Il primo ?? @Totti | #ASRoma - butlerplease : RT @sarahpiccinni: Ilary che scappa con i Rolex e le borsette #totti - kaingenitoo : RT @p0liedrico: L'intervista di Totti è così imbarazzante il classico uomo che per giustificare i propri tradimenti deve affossare la donna… - _giogioooooo_ : RT @gabrielsniceass: a me della faccenda ilary totti fa solo ridere il fatto che ogni volta che se ne parla ilary poco dopo mette le storie… -

La Gazzetta dello Sport

... in compagnia della nonna e dei suoi affetti, come emerge dalle immagini che ha postato su Instagram (in apertura). Ilary Blasi dopo le accuse diPoche ore dopo la pubblicazione dell'...Dopo Capodanno - conferma- è diventata una storia e si è consolidata nel marzo 2022". Quanto aiche mostravano la famiglia riunita al ristorante per mettere a tacere le voci della ... Da "Speravo de tradì prima" a "Spalletti è l'amante": Totti-Ilary, social scatenati «Quando a febbraio diedi la notizia che il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi era al capolinea, mi si scatenò contro un'intera città. Pubblicare quella notizia ...Ilary Blasi, la prima reazione dopo le accuse dell'ex marito Francesco Totti nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il video.