Una zona frequentata

Eletta "immagine della settimana" sul sito di Perseverance, questa inquadrata mostra una zona di terreno su cui il rover è passato ripetutamente negli ultimi 4 mesi

