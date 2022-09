Highlights e gol Taranto-Catanzaro 0-3: Serie C 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 11 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Taranto-Catanzaro 0-3, seconda giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023. La formazione ospite parte fortissimo e tra il 10? ed il 17? del primo tempo trova due volte la via della rete, prima con Sounas e poi con Biasci. Al 43? quest’ultima mette a segno il tris per i calabresi ed anche la sua personale doppietta. I padroni di casa provano a mettere il naso fuori dal guscio durante la ripresa ma in varie occasioni è attentissimo Fulignati, che riesce a mantenere inviolata la sua porta. Di seguito il VIDEO con le azioni ed i momenti più importanti della gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ilcon glidi0-3, seconda giornata del girone C del campionato di. La formazione ospite parte fortissimo e tra il 10? ed il 17? del primo tempo trova due volte la via della rete, prima con Sounas e poi con Biasci. Al 43? quest’ultima mette a segno il tris per i calabresi ed anche la sua personale doppietta. I padroni di casa provano a mettere il naso fuori dal guscio durante la ripresa ma in varie occasioni è attentissimo Fulignati, che riesce a mantenere inviolata la sua porta. Di seguito ilcon le azioni ed i momenti più importanti della gara. SportFace.

