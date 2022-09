Alberto Matano compie 50 anni, la torta a sorpresa in diretta a Domenica In (Di domenica 11 settembre 2022) Arrivano anche per Alberto Matano i 50 anni . Come non festeggiare? Il giornalista è stato ospite della prima puntata di Domenica In , per supportare la sua cara amica Mara Venier . Al termine dell'... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) Arrivano anche peri 50. Come non festeggiare? Il giornalista è stato ospite della prima puntata diIn , per supportare la sua cara amica Mara Venier . Al termine dell'...

leggoit : Alberto Matano compie 50 anni, la torta a sorpresa in diretta a Domenica In - GianlucaTamponi : @albmatano non sono un assiduo frequentatore di social però devo esprimere questa mia opinione: seguo Alberto Mata… - matteo105 : alberto matano scusa ma mi dica un pregio,ma uno vero lo puoi dire solo se sei la fagnani #domenicain - glucanto : Ma Adinolfi e Pillon insieme a Fratelli d’Italia ancora non schiumano? Dopo che la Goggi ha “osato” dire “tuo marit… -