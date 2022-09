Traffico Roma del 10-09-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione sulla A1-napoli ancora code di 3 km in diminuzione per il ripristino di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino tra il 24 e Valmontone verso Napoli sono ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo sulla Pontina per lavori code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima nelle due direzioni code persulla Laurentina tra Tor Pagnotta e via di Vallerano verso Trigoria e sulla Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia per un incidente rallentamenti sulla Ardeatina all’altezza di via della Falcognana incidente anche su viale Marconi con rallentamenti in prossimità di Piazzale Edison nella zona dinord code per lavori lungo la Cassia bis tra il raccordo via della Giustiniana nelle due direzioni in fondamenti per ...