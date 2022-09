Amici 21, LDA esce allo scoperto con la fidanzata: ecco di chi si tratta (Di sabato 10 settembre 2022) LDA si è fidanzato ufficialmente. Tantissime persone, infatti, lo hanno incontrato sempre con la stessa ragazza, che bacia e coccola per tutto il tempo in cui non è sul palco a esibirsi. E finalmente sappiamo chi è: si tratta di Giulia, una ventenne mora e lombarda, per la precisione di Motta Visconti. I due ragazzi si sono conosciuti tramite Amici comuni e stanno insieme da giugno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, allievo dello scorso anno entra nel cast dei professionisti Amici 22, allievo dello scorso anno entra nel cast dei professionisti Anche quest’anno a un allievo della scorsa edizione è toccata la fortuna che in passato ha baciato gente come Giulia Stabile o Stefano De Martino ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 settembre 2022) LDA si è fidanzato ufficialmente. Tantissime persone, infatti, lo hanno incontrato sempre con la stessa ragazza, che bacia e coccola per tutto il tempo in cui non è sul palco a esibirsi. E finalmente sappiamo chi è: sidi Giulia, una ventenne mora e lombarda, per la precisione di Motta Visconti. I due ragazzi si sono conosciuti tramitecomuni e stanno insieme da giugno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, allievo dello scorso anno entra nel cast dei professionisti22, allievo dello scorso anno entra nel cast dei professionisti Anche quest’anno a un allievo della scorsa edizione è toccata la fortuna che in passato ha baciato gente come Giulia Stabile o Stefano De Martino ...

drawing_amici : MA QUANTO SONO BELLI VI PREGO #CRYTICAL #lda #Albe - imstillronnie : allora ascoltate ronnie che ha sempre ragione, alla prima puntata di amici albe e lda canteranno cado e poi la canz… - _sofia_cal_ : RT @lda_fan_: Esattamente un anno fa luca D'Alessio partiva per entrare ad amici Un'opportunità per non essere considerato più come 'figli… - amici_mdf : RT @backtoalbe: albe e lda che cantato 'cado' io sto non ironicamente piangendo ??????? - drawing_amici : Se tu non sei brava , qua c'è ne dobbiamo andà via tutti ?? Il bel rapporto che hanno carola e luca mi farà sempre… -