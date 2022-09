Venditti De Gregori, fuori una nuova versione di Peppino e La donna cannone (Di venerdì 9 settembre 2022) Antonello Venditti e Francesco De Gregori reinterpretano Peppino e La donna cannone, due classici del loro repertorio Per celebrare il grande successo di pubblico e critica del concerto allo Stadio Olimpico di Roma e della tournée estiva, Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, Peppino (https://VendittiDeGregori.lnk.to/Peppino) e La donna cannone (https://VendittiDeGregori.lnk.to/ladonnacannone), da oggi, venerdì 9 settembre, in radio e in digitale. Pubblicata nel 1983, La ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) Antonelloe Francesco Dereinterpretanoe La, due classici del loro repertorio Per celebrare il grande successo di pubblico e critica del concerto allo Stadio Olimpico di Roma e della tournée estiva, Francesco Dee Antonellohanno inciso e reinterpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana,(https://De.lnk.to/) e La(https://De.lnk.to/la), da oggi, venerdì 9 settembre, in radio e in digitale. Pubblicata nel 1983, La ...

