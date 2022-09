Vanessa Incontrada, finalmente rivela tutto su Claudio Bisio: fan in delirio (Di venerdì 9 settembre 2022) Vanessa Incontrada ha finalmente dato una conferma alle tante voci che si sono susseguite in questi anni sul rapporto tra lei e Claudio Bisio. Ecco cosa ha rivelato. In una recentissima intervista al Corriere della Sera, la conduttrice Vanessa Incontrada ha ammesso che tra lei e il collega Claudio Bisio c’è sempre stata una profonda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 settembre 2022)hadato una conferma alle tante voci che si sono susseguite in questi anni sul rapporto tra lei e. Ecco cosa hato. In una recentissima intervista al Corriere della Sera, la conduttriceha ammesso che tra lei e il collegac’è sempre stata una profonda L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_Ross_83 : RT @aciapparoni: Quindi, dopo Elodie, Levante, Giorgia, Loredana Bertè, la giovane Ariete e Vanessa Incontrada, anche Ornella Muti (come la… - SorryNs : RT @aciapparoni: Quindi, dopo Elodie, Levante, Giorgia, Loredana Bertè, la giovane Ariete e Vanessa Incontrada, anche Ornella Muti (come la… - Bett1b : RT @aciapparoni: Quindi, dopo Elodie, Levante, Giorgia, Loredana Bertè, la giovane Ariete e Vanessa Incontrada, anche Ornella Muti (come la… - DomenicoFassone : RT @aciapparoni: Quindi, dopo Elodie, Levante, Giorgia, Loredana Bertè, la giovane Ariete e Vanessa Incontrada, anche Ornella Muti (come la… - NandoBocchetti : RT @aciapparoni: Quindi, dopo Elodie, Levante, Giorgia, Loredana Bertè, la giovane Ariete e Vanessa Incontrada, anche Ornella Muti (come la… -