Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la regina Elisabetta è morta all’età di 96 anni nella residenza scozzese di balmoral dove le sue condizioni fragili gli ultimi tempi nonostante la tempera ferrea si erano aggravate nelleore Che ore sono a Buckingham Palace nel resto si precisa in riferimento a Carlo e Camilla Chi è la regina consorte rimarranno a balmoral stasera e torneranno venerdì a Londra la BBC ha fatto seguire l’annuncio da un momento di silenzio dal suono dell’ God Save the Queen il nuovo re prende il nome di Carlo III e voltiamo pagina la guerra in Ucraina Aggiungi al 198 giorno fumata nera Surprise prezzo del gas Russo nell’Unione Europea la proposta non sarà discusso oggi dai ministri dell’energia e la decisione slitta ottobre a uno dei due vertici dei capi di stato ...