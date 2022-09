TRUFFA UNICEF | FAI ATTENZIONE AI FINTI SOSTENITORI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’è profondamente preoccupata per l’uso fraudolento del suo nome e logo da parte di individui non etici che abusano deliberatamente della fiducia deidell’in tutto il mondo. Di seguito sono riportati i dettagli su come viene perpetrata la frode e su come aiutare a proteggere l’e te stesso dalle sue conseguenze potenzialmente gravi. Se vuoi aiutare davvero visita il sito ufficiale https://www..it/ … dal 1974, l’Italia tutela e promuove i diritti di bambini, bambine e adolescenti in Italia e nel mondo ! Comunicato: Offerte fraudolente Gli impostori potrebbero utilizzare il nome dell’– e la nostra credibilità guadagnata duramente – per sollecitare membri del pubblico tramite siti Web, social ...