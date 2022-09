The Queen, il Regno Unito piange Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Addio alla Regina, morta a 96 anni nel Castello di Balmoral, dopo settant’anni al servizio dell’Impero. Educata dalla nonna Mary, si formò negli anni del nazismo a cui la sua famiglia non cedette mai Leggi su lastampa (Di venerdì 9 settembre 2022) Addio alla Regina, morta a 96 anni nel Castello di Balmoral, dopo settant’anni al servizio dell’Impero. Educata dalla nonna Mary, si formò negli anni del nazismo a cui la sua famiglia non cedette mai

