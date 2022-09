“Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande”: ‘Non miti, ma pizza, prosciutto e fichi’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Con un briciolo d’irriverenza e sfrontatezza, che faceva di un cantante un artista, Mariano Detto compone la sigla del film stasera in tv: “Ricchi, Ricchissimi… praticamente in mutande“. Senza censure, anticipa il succo della commedia cult 1982 del regista Sergio Martino: “Seguendo riti antichi, pizza, prosciutto e fichi, per quanto vada male c’è sempre da mangiare, e l’ultima canzone la lascio nel bicchiere..c’è sempre un’occasione per vendere il sedere..”. Memorie, comicità e natura solare, con la combinazione ‘imbarazzante’ della nudità. Il buonumore, tenuto su come un elastico in vita… “Non rincorrono miti… ma pizza, prosciutto e fichi..”. Vanno al sodo i personaggi ideati da Sergio Martino con Castellano&Pipolo. Che a soli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Con un briciolo d’irriverenza e sfrontatezza, che faceva di un cantante un artista, Mariano Detto compone la sigla del film stasera in tv: “ssimi…in“. Senza censure, anticipa il succo della commedia cult 1982 del regista Sergio Martino: “Seguendo riti antichi,e fichi, per quanto vada male c’è sempre da mangiare, e l’ultima canzone la lascio nel bicchiere..c’è sempre un’occasione per vendere il sedere..”. Memorie, comicità e natura solare, con la combinazione ‘imbarazzante’ della nudità. Il buonumore, tenuto su come un elastico in vita… “Non rincorrono… mae fichi..”. Vanno al sodo i personaggi ideati da Sergio Martino con Castellano&Pipolo. Che a soli ...

