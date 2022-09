Prova a rubare il catalizzatore dell’auto ma viene ‘beccato’ | nei guai 35enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Hato aildi un’auto in sosta nelle vicinanze della stazione ma qualcosa non è andato come previsto. Beccato il ladro, un uomo di 35 anni, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto. Leggi anche: Roma, tentato furto in casa Smalling: è il secondo in pochi mesiil: i fatti I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso 5 settembre. Come anticipato, l’uomo —residente a Cervino — si è reso responsabile di tentato furto di undi un’auto, parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria di Latina scalo, lato Sermoneta. La denuncia Ma le sue gesta non sono rimaste impunite. Il personale della Stazione Carabinieri di Norma lo ha ...