Energia: Berlusconi, 'ogni bolletta è un dramma, tempesta perfetta da fermare subito' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "La cosa fondamentale è intervenire subito. Se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio. Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di Energia che si impegnino a limitare gli aumenti. Però lo ripeto, i tempi sono l'essenziale. ogni bolletta che arriva ad una famiglia o ad un'impresa può scatenare un autentico dramma. La chiusura di un'azienda, la perdita di posti di lavoro, famiglie che non sanno più se pagare la bolletta o fare la spesa. Si rischia una nuova recessione, accompagnata in questo caso dall'inflazione. La tempesta perfetta, da fermare subito". Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set (Adnkronos) - "La cosa fondamentale è intervenire. Se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio. Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici diche si impegnino a limitare gli aumenti. Però lo ripeto, i tempi sono l'essenziale.che arriva ad una famiglia o ad un'impresa può scatenare un autentico. La chiusura di un'azienda, la perdita di posti di lavoro, famiglie che non sanno più se pagare lao fare la spesa. Si rischia una nuova recessione, accompagnata in questo caso dall'inflazione. La, da". Lo ...

berlusconi : Aiuto agli anziani ed ai più deboli. Vogliamo aumentare le pensioni minime a 1000 euro. Dobbiamo offrire soluzioni… - sole24ore : Caro Energia, Berlusconi: 'Gravi responsabilità sinistra su nostra dipendenza da gas russo' - Il Sole 24 ORE… - berlusconi : Noi faremo tutto quello che loro non hanno fatto: i rigassificatori, i termovalorizzatori, le energie rinnovabili e… - ap_hashtag : RT @mafrawilge: Lotta al caro energia; #germania 160 mld di scostamento; #inghilterra 180 con congelamento bollette per due anni; #italia 1… - mafrawilge : Lotta al caro energia; #germania 160 mld di scostamento; #inghilterra 180 con congelamento bollette per due anni;… -