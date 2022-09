“È morta così”. Regina Elisabetta, le ultime ore della sovrana. E chi mancava in quel momento (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte della Regina Elisabetta si chiude forse definitivamente il Novecento; monarca per 70 anni attraverso due secoli. A testimonianza di quanto la figura della Regina fosse influente i numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutti i capi di Stato del mondo, anche da Vladimir Putin. In un messaggio di condoglianze inviate al figlio, il nuovo re Carlo III, il presidente russo scrive: “Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importanti della storia recente del Regno Unito. Per molti decenni, Elisabetta II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi, così come dell’autorità sulla scena mondiale”. Putin ha quindi augurato a Carlo III “coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Con la mortesi chiude forse definitivamente il Novecento; monarca per 70 anni attraverso due secoli. A testimonianza di quanto la figurafosse influente i numerosi messaggi di cordoglio arrivati da tutti i capi di Stato del mondo, anche da Vladimir Putin. In un messaggio di condoglianze inviate al figlio, il nuovo re Carlo III, il presidente russo scrive: “Il nome di Sua Maestà è indissolubilmente legato agli eventi più importantistoria recente del Regno Unito. Per molti decenni,II ha giustamente goduto dell’amore e del rispetto dei suoi sudditi,come dell’autorità sulla scena mondiale”. Putin ha quindi augurato a Carlo III “coraggio e perseveranza di fronte a questa pesante e ...

