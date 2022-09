7° Raduno Nazionale della Protezione Civile a Pugnochiuso (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il “sistema” italiano di Protezione Civile torna a riunirsi in Puglia per vivere una nuova ed esaltante esperienza con il 7° Raduno Nazionale della Protezione Civile. Per sei anni, infatti, questa originale iniziativa si è organizzata in tutte le province pugliesi, per tornare nel 2022 in Capitanata dove iniziò nel 2014, scegliendo la stessa location di allora, Vieste, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, e precisamente nella suggestiva baia di Pugnochiuso. A fine settembre arriveranno, da ogni parte di Italia, volontari di Protezione Civile, funzionari e dirigenti degli enti e delle istituzioni di ogni livello (regioni, province, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo due anni di stop a causapandemia, il “sistema” italiano ditorna a riunirsi in Puglia per vivere una nuova ed esaltante esperienza con il 7°. Per sei anni, infatti, questa originale iniziativa si è organizzata in tutte le province pugliesi, per tornare nel 2022 in Capitanata dove iniziò nel 2014, scegliendo la stessa location di allora, Vieste, nel cuore del Parcodel Gargano, e precisamente nella suggestiva baia di. A fine settembre arriveranno, da ogni parte di Italia, volontari di, funzionari e dirigenti degli enti e delle istituzioni di ogni livello (regioni, province, ...

