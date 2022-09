Renzi: “Conte con percettori reddito cittadinanza è voto di scambio” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono sconvolto dalle immagini di Conte, credo fosse a Palermo, osannato come ‘o papà’ del reddito e riverito, fanno a gara a fare la foto con lui con la card gialla del reddito di cittadinanza. E’ voto di scambio”. Lo ha detto Matteo Renzi al Corriere.it. Poi, parlando delle elezioni in vista, Renzi aggiunge: “Se non ci sono i numeri, se la destra non avrà i numeri, c’è una sola alternativa, andare da Draghi e dire governa tu il Paese. Non ci sono scenari alternativi, o vince la destra o c’è Draghi”. Quindi l’attacco al leader Pd: “Da quando Letta si è messo a fare campagna elettorale stanno crescendo Meloni e Conte. Letta è il miglior alleati della destra e dei grillini”. “Non torno nel Pd, assicura quindi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono sconvolto dalle immagini di, credo fosse a Palermo, osannato come ‘o papà’ dele riverito, fanno a gara a fare la foto con lui con la card gialla deldi. E’di”. Lo ha detto Matteoal Corriere.it. Poi, parlando delle elezioni in vista,aggiunge: “Se non ci sono i numeri, se la destra non avrà i numeri, c’è una sola alternativa, andare da Draghi e dire governa tu il Paese. Non ci sono scenari alternativi, o vince la destra o c’è Draghi”. Quindi l’attacco al leader Pd: “Da quando Letta si è messo a fare campagna elettorale stanno crescendo Meloni e. Letta è il miglior alleati della destra e dei grillini”. “Non torno nel Pd, assicura quindi ...

