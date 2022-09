Quanto spendono i partiti in pubblicità su Facebook (Di giovedì 8 settembre 2022) Il maggior spender in pubblicità sono la Lega e il suo leader che sino ad oggi hanno speso poco meno di 88mila euro Leggi su repubblica (Di giovedì 8 settembre 2022) Il maggior spender insono la Lega e il suo leader che sino ad oggi hanno speso poco meno di 88mila euro

midshipman_lace : @Rota03 Sisi ma hanno una delicatezza nel marketing pari a un elefante in una cristalleria, lo trovavo disgustoso p… - LaStampa : Quanto spendono i partiti in pubblicità su Facebook. - ITItalianTech : Quanto spendono i partiti in pubblicità su Facebook - socialmiliac : #ElezioniPolitiche2022 , quanto spendono i #partiti per i #social: #Lega in testa - AndreaF17130088 : @checovenier @LorenaLuVi @ardigiorgio @CarloCalenda In effetti mi sembra che tutti i liberali che, durante una cosi… -