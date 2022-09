LIVE Sinner-Alcaraz 3-4, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo torna in vantaggio di un break (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 0-15 Pallonetto di rovescio vincente di Alcaraz. 5-3 Game Alcaraz. Con un servizio in kick vincente lo spagnolo conferma il break conquistato poc’anzi. Sinner serve ora per rimanere nel primo set. 40-0 Lungo il rovescio di Sinner, arrivano tre palle del 5-3 Alcaraz. 30-0 Non passa la risposta dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto a segno per Alcaraz. 4-3 break Alcaraz. Risposta vincente di rovescio sulla riga del numero 3 del seeding, che torna in vantaggio di un break. 30-40 Spinge bene stavolta Jannik, che attacca con il ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA0-15 Pallonetto di rovescio vincente di. 5-3 Game. Con un servizio in kick vincente loconferma ilconquistato poc’anzi.serve ora per rimanere nel primo set. 40-0 Lungo il rovescio di, arrivano tre palle del 5-3. 30-0 Non passa la risposta dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 4-3. Risposta vincente di rovescio sulla riga del numero 3 del seeding, cheindi un. 30-40 Spinge bene stavolta Jannik, che attacca con il ...

