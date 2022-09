Rummenigge | «Appena arrivai a Milano Causio guardò i miei calzini bianchi e mi fece “no!” con l’indice»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Karl-Heinz, ex leggenda dell’Inter, ex amministratore delegato del Bayern, membro del Comitato Esecutivo Uefa. Arrivònel 1984, a 28 anni, da Monaco all’Inter per undici milioni di marchi: a quel tempo, la cifra più alta che un club straniero avesse mai pagato per un calciatore della Bundesliga. Salvò l’indebitato Bayern. “Prima di allora avevo un po’ i paraocchi, in Italia la mia visuale si è allargata. Inoltre, non nascondo il fatto che all’epoca potevo guadagnare molto di più lì che in Germania. Ho imparato molto, culturalmente, linguisticamente. Questo mi ha aiutato moltissimo nella mia seconda carriera”. In una bella intervista alla Süddeutsche racconta qualche aneddoto vintage dei grandi anni 80 del calcio italiani. L’ambiente, lo stile. “All’Inter arrivavo tre quarti d’ora prima all’allenamento. E poi c’era espresso e brioche ...