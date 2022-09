Piante di marijuana nascoste tra gli alberi di frutta | blitz della Gdf | sequestrati 24 kg di droga

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sedicidi canapa indiana insieme aessiccata per un peso di 24 chilogrammi sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in una frazione del Comune di Teano (Caserta); denunciato il titolare del terreno dove c’era la piantagione, peraltro nascosta in un frutteto di difficile accesso. Sono stati i finanzieriTenenza di Sessa Aurunca a scoprire che nella campagna dove sembrava vi fossero soprattuttodi, vi era stata coltivata anche una piantagione di canapa indiana. Giunti sul poto, i militari hanno prima controllato lela cui crescita era quasi ultimata; a casa dell’uomo, già noto per precedenti penali, hanno poi rinvenuto in un cofanetto alcuni grammi digià essiccata e ...