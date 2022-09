Aggressioni verbali in sede collegiale può determinare condotta mobbizzante, Dirigente condannato per danno erariale (Di martedì 6 settembre 2022) Una sentenza della Corte dei Conti sezione terza giurisdizionale centrale, la numero 126/2020, tratta il caso di una condanna di un Dirigente scolastico per danni erariali in relazione alla condanna del subita dal Ministero, ai sensi degli articoli 2087 e 2043 c.c., da un tribunale del lavoro in relazione ad una causa di risarcimento del pregiudizio patrimoniale, morale e biologico, arrecato ad un docente a seguito del comportamento vessatorio posto in essere anche dal Dirigente scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 settembre 2022) Una sentenza della Corte dei Conti sezione terza giurisdizionale centrale, la numero 126/2020, tratta il caso di una condanna di unscolastico per danni erariali in relazione alla condanna del subita dal Ministero, ai sensi degli articoli 2087 e 2043 c.c., da un tribunale del lavoro in relazione ad una causa di risarcimento del pregiudizio patrimoniale, morale e biologico, arrecato ad un docente a seguito del comportamento vessatorio posto in essere anche dalscolastico. L'articolo .

