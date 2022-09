AEW | L’astio tra CM Punk e Adam Page deriverebbe da una “non risposta” data da Page durante una intervista

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 settembre 2022) Se ne sta parlando da qualche giorno ormai. Il post All Out si è rivelato una polveriera per la AEW a seguito delle parole pronunciate da CMla conferenza stampa al termine del ppv. Addirittura si parla di una rissa nel backstage tra il campione, il suo amico Ace Steel e gli Young Bucks. Come sappiamo, anche i rapporti trae “Hangman”sono tutt’altro che buoni. Qualche settimana fa, il “Second City Savior” ha fatto fare brutta figura ain diretta tv, andando fuori script. Emergono ora le possibili ragioni alla base deltra i due.considerauno sbruffone I problemi tra CMe “Hangman” ...