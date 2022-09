US Open 2022, Matteo Berrettini: “Ruud non è solo un terraiolo. Sarà difficile, ma sono pronto” (Di lunedì 5 settembre 2022) Agli US Open 2022 di tennis sono serviti cinque set e tre ore e quarantacinque minuti ieri a Matteo Berrettini, testa di serie numero 13, per avere ragione dell’iberico Alejandro Davidovich Fokina con lo score di 3-6 7-6 (2) 6-3 4-6 6-2: ai quarti di finale per il tennista italiano ci Sarà uno dei tre pretendenti al trono ATP, ovvero il norvegese Casper Ruud, numero 5 del seeding, che ha impiegato quasi tre ore e mezza per avere la meglio sul lucky loser francese Corentin Moutet, sconfitto con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (4) 6-2. L’azzurro dopo il match ha parlato a Eurosport. Sulla partita vinta ieri al quinto set: “Mi faccio aiutare da un mental coach da quando avevo 17 anni, da quando ancora non pensavo neanche di poter fare il professionista e l’ho vinta di testa ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Agli USdi tennisserviti cinque set e tre ore e quarantacinque minuti ieri a, testa di serie numero 13, per avere ragione dell’iberico Alejandro Davidovich Fokina con lo score di 3-6 7-6 (2) 6-3 4-6 6-2: ai quarti di finale per il tennista italiano ciuno dei tre pretendenti al trono ATP, ovvero il norvegese Casper, numero 5 del seeding, che ha impiegato quasi tre ore e mezza per avere la meglio sul lucky loser francese Corentin Moutet, sconfitto con il punteggio di 6-1 6-2 6-7 (4) 6-2. L’azzurro dopo il match ha parlato a Eurosport. Sulla partita vinta ieri al quinto set: “Mi faccio aiutare da un mental coach da quando avevo 17 anni, da quando ancora non pensavo neanche di poter fare il professionista e l’ho vinta di testa ...

