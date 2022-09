Lancia Delta - Maturo Stradale | dai rally alla strada

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 settembre 2022) C'è una nuova proposta di restomod basata sullaIntegrale. firmata dCompetition Cars, un'azienda olandese specializzata in sportive italianeli e da competizione. I test sudellasaranno avviati entro breve tempo e solo in futuro si conosceranno prezzo e numero di esemplari previsto, ma nel frattempo l'azienda ha scelto un ambasciatore d'eccezione: l'ex campioneJuha Kankkunen. Una Gruppo A per uso. L'obiettivo è molto chiaro: offrire le prestazioni delle Gruppo A degli anni Ottanta su una vettura omologata per l'uso, senza privarla dei confort utili al giorno d'oggi. La ...