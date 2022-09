(Di domenica 4 settembre 2022) Su, Fabrizio Biasin critica ila cui diversi allenatori hanno fatto ricorso dopo solo cinque partite di campionato. E dal quale sono stati puniti. E’ accaduto al Milan contro il Sassuolo, al Napoli contro il Lecce e alla Juventus, ieri, contro la Fiorentina. La domanda è: possibile chenon possatre di seguito? “C’è questa cosa delche, francamente, sta un po’ andando oltre la logica. L’altro giorno Pioli ha esagerato con i cambi (avversario il Sassuolo) e si è dovuto accontentare di un punto. Poi si è ampiamente rifatto (leggi “derby”), ma i due punti lasciati a Reggio son comunque fastidiosi. Stessa cosa per Spalletti in Napoli-Lecce: ne mette a riposo tre o quattro e zac!, si ferma contro i pugliesi. Ieri è toccato ad Allegri cadere nel tranello: cioè, ...

napolista : Libero: il turnover non deve diventare masochismo. Davvero #Vlahovic non può giocarne tre di fila?

